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Ahmet Davutoğlu'ndan Mehmet Şevket Eygi mesajı

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi’nin vefatı dolayısıyla eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu,taziye mesajı yayınladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Ahmet Davutoğlu'ndan Mehmet Şevket Eygi mesajı

Dün akşam saatlerinde Hakk'a yürüyen Müslüman mütefekkir ve dava insanı, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi için Ahmet Davutoğlu, sosyal medya aracılığıyla bir taziye mesajı yayınladı.

Davutoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kalemiyle inandıklarını çekinmeden savunan, kendine has zarif bir üsluba sahip, bir dönemin sembol ismi Mehmet Şevket Eygi beyefendiye Allah’tan rahmet diliyorum.
Tüm sevenlerine taziyelerimi iletiyorum.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
  1. Mehmet Şevket Eygi
  2. Milli Gazete
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • Osmnshn Osmnshn 21 dk önce
    Bende şimdiden partinize taziyelerini iletiyorum
  • İbrahim İbrahim 28 dk önce
    Allah rahmetiyle yarlığasın, mekânını cennet yapsın inşallah muhterem Mehmed. Ş. Eygi beyefendiye..

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