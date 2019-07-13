Ahmet Davutoğlu'ndan Mehmet Şevket Eygi mesajı
Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi’nin vefatı dolayısıyla eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu,taziye mesajı yayınladı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Dün akşam saatlerinde Hakk'a yürüyen Müslüman mütefekkir ve dava insanı, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi için Ahmet Davutoğlu, sosyal medya aracılığıyla bir taziye mesajı yayınladı.
Davutoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
Kalemiyle inandıklarını çekinmeden savunan, kendine has zarif bir üsluba sahip, bir dönemin sembol ismi Mehmet Şevket Eygi beyefendiye Allah’tan rahmet diliyorum.
Tüm sevenlerine taziyelerimi iletiyorum.
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