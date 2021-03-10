Ahmet Davutoğlu'ndan İP'e 'Fosforlu Meral' ziyareti

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. İP Genel Merkezi'ne beraberindekilerle yürüyerek gelen Davutoğlu, 'Fosforlu Meral' hashtagh'ine dikkat çekerek, "Sadece bir tweet atarak değil de bizzat gelerek destek vermek istedik." dedi.

Şakalar havada uçtu

Meral Akşener Ahmet Davutoğlu'na şu şakayı yaptı: "Gençlik böyle bir şey, hemencecik yürüyerek geldiniz." Ardından Akşener ile Davutoğlu hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşener Selçuk Özdağ'a da 'geçmiş olsun' diyerek seslendi. Ziyaret yaklaşık 40 dakika sürdü.

MHP'yi hedef almıştı

İP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında twitter'da 'Fosforlu Meral' etiketi açılmıştı. İP'li Akşener bugün TBMM'deki konuşmasında MHP yöneticilerini hedef almıştı.