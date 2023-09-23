  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ahmet Davutoğlu’ndan flaş açıklama! "Çok üzgünüm" deyip az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu’ndan flaş açıklama! "Çok üzgünüm" deyip az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-23 09:26:00 -
Ahmet Davutoğlu’ndan flaş açıklama! "Çok üzgünüm" deyip az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

CHP listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan 'Millet İttifakı' açıklaması geldi. Davutoğlu, "Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Bununla yaşamak durumundayız" dedi.

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti toplam 38 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

"İttifak dağıldı" açıklamaları sürüyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde yenilgiyle ayrılan 'Millet İttifakı' ortaklarından bir bir 'ittifak dağıldı' açıklaması gelmeye başladı.

İYİ Parti ve CHP'den gelen 'Milleti İttifakı bitti' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında 'Millet İttifakının' akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

"Millet İttifakı artık yok"

Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı artık yok" açıklamasında bulundu.

"Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız"

Davutoğlu ittifakın dağılmasına ilişkin şunları söyledi:

"İlk defa bu tabiri kullanacağım ve üzülerek söylüyorum. Millet İttifakı dağılmış görünüyor.  Akşener ve birçok lider bunu vurguladığı için ortada bir realite var. Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız."

"Muhafazakar seçmeni ikna edemedik"

Genel seçimlerdeki yenilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Muhafazakar seçmeni ikna edemedik" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

PARÇALANSİN BİZE NE

YETER Kİ MİLLETİN KARNİ DOYSUN.. AHLAR ALDİNİZ.. CİKİYOR.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23