Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken yeni açıklamalar geldi.

Fransa’nın destek verdiği Yunanistan, adalara mühimmat yerleştirerek ve ABD’den 24 adet F-35 almanın planlarını yaparak provokasyonlarını sürdürdü.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’ndan açıklamalar geldi.

Stratejik Derinlik kitabından bahseden Ahmet Davutoğlu, ‘Türkiye'nin en hayati bölgesinin Doğu Akdeniz olduğunu vurgulamıştım. Çünkü Doğu Akdeniz, Türkiye ekonomisinin üç ana damarının buluştuğu noktadır’ dedi.

'Hükümetin bu konudaki tezlerini de doğru buluruz'

Ekonominin 3 ana unsurunu açıklayan Davutoğlu, ‘Antalya'da turizm, Mersin'de serbest bölge ve serbest ticaret limanı ve Ceyhan'da enerji. Dış ticaret, enerji ve turizm’ dedi.

Türkiye'yi; Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışanlara karşı ortak hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Davutoğlu, ‘’Bu bağlamda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında, Türkiye'nin menfaatlerini koruyan ve Akdeniz'deki, münhasır bölge de dahil olmak üzere denizlerdeki sınırlarını koruyan tüm politikaların her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hükümetin bu konudaki tezlerini de doğru buluruz." İfadelerine yer verdi.