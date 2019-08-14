Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti mesajı: Genel başkanlığımda şahit olduğum... Yeni parti kuracağı iddia edilen eski AK Parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin 18'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Sosyal medyada büyük yankı bulan Davutoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı: Milletimizin özgürlük, adalet, kalkınma beklentilerini karşılamak üzere yola çıkan AK Parti 18 yılını doldurdu. Yapılan hizmetlerin, vesayetle mücadelenin, vizyoner bakışın aktörlerini ve samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum.

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