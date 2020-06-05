Ahmet Davutoğlu'na tokat gibi cevap!

Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, vatandaşlardan gelen talep üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından, siyasi rant peşinde koşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının 'tutarsızlık' olduğunu ileri sürdü.

Davutoğlu'na cevap AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Özalan, Davutoğlu'nun "Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim" ifadelerinin yer aldığı videosunu paylaşarak şunları söyledi:

"Kendisine 'çapsız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emir almaya başlayan Ahmet Davutoğlu, başkalarını tutarsızlıkla suçlamış. Şu video, kimin tutarsız olduğunu net şekilde gösteriyor."