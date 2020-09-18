Ahmet Davutoğlu'na en yakın isim gözaltında
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün gözaltına alındı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün ile ilgili gelişme yaşandı.
“Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları Taha Ün’ün başını yaktı.
Davutoğlu’nun danışmanı Ün, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını şu ifadelerle duyurdu:
Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize
BirGün’ün haberine göre, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti sonrası ifade vermişti. “Pelikan örgütü” şeklindeki paylaşımlar suçlama konusu oldu.
Kadir Topbaş nikahını kıymıştı
Taha Ün’ün Beylerbeyi Sarayı’nda, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Sema Silkin ile nikahını Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kıymıştı.