  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ahmet Davutoğlu'na en yakın isim gözaltında
Gündem

Ahmet Davutoğlu'na en yakın isim gözaltında

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:29:00 -
Ahmet Davutoğlu'na en yakın isim gözaltında

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün ile ilgili gelişme yaşandı.

Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları Taha Ün’ün başını yaktı.

Davutoğlu’nun danışmanı Ün, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını şu ifadelerle duyurdu:

Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize

BirGün’ün haberine göre, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti sonrası ifade vermişti. “Pelikan örgütü” şeklindeki paylaşımlar suçlama konusu oldu.

Kadir Topbaş nikahını kıymıştı

Taha Ün’ün Beylerbeyi Sarayı’nda, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Sema Silkin ile nikahını Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kıymıştı.

Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’
Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’

Gündem

Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü v..
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!
Medya

Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!

Müge Anlı’nın programında Aleyna Çakır’ın ölümünden dolayı suçlanan Ümitcan Uygun’un annesi intihar etti. Canına kıydığı iddia edilen Gülay ..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı