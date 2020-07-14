Ahmet Davutoğlu’na çağrı: İma etme çık anlat

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı iken başkanlık yaptığı MKYK toplantısı hakkındaki iddiaları da masaya yatırıldı.

Davutoğlu, "7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti MKYK'sı büyük çoğunlukla 'CHP'yle koalisyon kuralım' dedi. Bu yürüseydi 15 Temmuz'dan önce tedbirler alınabilirdi." dedi.

"İma etme, çık anlat"

Davutoğlu'nun sözlerini yorumlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, "çoğunluk" ifadesi kullanılmasını eleştirerek Davutoğlu'ndan net konuşmasını istedi. Karahasanoğlu, "Sen o tarihlerde MKYK'da başkanlık yapan adamsın. Bir şey anlatacaksan çıkar söylersin. Çık anlat. Bazı şeyleri ima etme" dedi.