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Siyaset

Ahmet Davutoğlu’na Ankara’da şok

Selam verdiğinde Anadolu'yu ayağa kaldırabileceğine inanan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Ankara’da partisinin genel merkez açılışında istediği ortamı bulamadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:06:00 -
Ahmet Davutoğlu’na Ankara’da şok

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, son günlerde oldukça iddialı açıklamalar yapmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Konya'da konuşan Davutoğlu, "Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Halk yok

Ahmet Davutoğlu, bu açıklamanın ardından Ankara'da partisinin genel merkez binasının açılışına katıldı.

Bir partinin en önemli açılışı olan bu etkinlik, istenilen coşkuda geçmedi.

Açılış törenine sadece partide görev alan isimler katıldı, Ankaralılar istenilen ilgiyi göstermedi.

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