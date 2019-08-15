Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın birleşmesine o isim karşı çıkıyor!

Yeni parti kurma hazırlıklarını ayrı ayrı yürüten Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın ekiplerinde iki hareketin birleştirilmesi gündemde. Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde görüşmelerin olabileceği iddia edildi.

YeniÇağ'ın haberine göre, AK Parti ile yolları ayıran ve ayrı ayrı parti kurma çalışmaları içerisinde yer alan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan’ın tek çatı altında yeni bir parti kurmaları düşüncesi ortaya çıktı. Her iki ismin ekibinde de bu görüşü savunanların olduğu öne sürülürken, iki hareketin birleştirilmesi için görüşmeler yapıldığı aktarılırken, önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin geniş kapsamlı olacak şekilde yapılabileceği de belirtildi.

Birleşmenin önündeki tek engel o

Ali Babacan’a yakın isimler içerisinde Davutoğlu hareketi ile olası bir birleşmenin mümkün olamayacağını düşünenler de var. Birleşmenin önündeki en büyük engelin Ali Babacan’ın kuracağı partiyi arka planda dizayn eden isim olarak bilinen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olarak gösteriliyor. Öteden beri Davutoğlu ile birlikte hareket etmeye karşı olduğu bilinen Abdullah Gül’ün, bu yaklaşımında bir değişiklik olmadığı belirtildi. Gül’ün, özellikle Suriye politikaları yüzünden Ahmet Davutoğlu’nun yıpranmış bir isim olduğunu ve kamuoyundaki intibasının kurulacak yeni partiye zarar vereceğini düşündüğü aktarılırken, buna rağmen iki hareketin birleşmesi için nabız yoklayan aracıların, Davutoğlu ve Babacan’ı ikna etmesi durumunda, Gül’ü de ikna etmek için çaba gösterebileceği ifade edildi.