Ahmet Davutoğlu tüm kadrosu ile Ak Parti’ye dönüyor

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Medya Muhtarı isimli x hesabından yapılan paylaşımda Gelecek Partisi Genel başkanı Ahmet Davudoğlu’nun tüm kadrosu ile birlikte Ak Parti’ye geçeceği iddia edildi.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Ak Parti ile yürütülen görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bu gelişme, Ahmet Davutoğlu ve ekibinin Ak Parti'ye geri dönme ihtimalini gündeme getirdi. Görüşmelerin içeriği ve sonuçları henüz netlik kazanmazken, siyasi çevrelerde bu hamle büyük yankı uyandırdı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrası bir dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yapan Temurci'nin yuvaya geri döneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Tartışmalar devam ederken sürpriz bir çıkış da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan gelmişti.

Davutoğlu: “Sayın Erdoğan benim siyasi hayatımda da daha öncesinde de hukukum olan bir insan. Şu anda ayrı düşmemiz şahsi bir ayrı düşme değil. Ben onunla herhangi bir şahsi ihtilaf içinde olduğumu düşünmüyorum. Hatta onun şahsını da ilgilendiren bazı tehlikeler karşısında onu savunmaya çalıştığımı da düşünüyorum.” Demişti.

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AK PARTİ’YE NE KAZANDIRIR?

Gelecek Partisi’nin son seçimlerde aldığı oy Türkiye genelinde 50 bin civarında.

Medya Muhtarı’nın paylaşımının altında yapılan yorumlarda Davutoğlu’nun gelişine pek de sıcak bakılmadığı anlaşılıyor.

İşte o yorumlardan bazıları...

Hiç de hayra alamet değildir!..

Ak Partiye itibar kazandırmaz, itibar kaybettirirler. 300-500 kişi ile gelir, birkaç milyon götürtürler.

Azledildlğinde 'ABD Türkiyedeki adamını kaybetti' diye boşuna söylemediler...

Ülkemiz, bölgemiz ve dünyada Amerikancılık kaybediyor artık.

Kendi adıma istemem. Zaten cumhurbaşkanımızın da kabul edeceğini düşünmüyorum. Ağza alınmayacak sözler söyledi. CHP'yi denesin kabul etmezse refahla birlikte birleşebilirler. Her ikisi de bizim için yok hükmünde.