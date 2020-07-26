  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ahmet Davutoğlu şimdi de HDP'ye göz kırptı!

Terör iltisaklı HDP'lilerin görevden alınmasını desteklemeyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara gelmeleri durumunda kayyımlara son vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:50:00 -
Ahmet Davutoğlu şimdi de HDP'ye göz kırptı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Batman il kongresinde Ayasofya Camii'nin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrımcılığın cami açılışına da taşındığını iddia ederek tepki çeken ifadeler kullanan Davutoğlu, "Allah'ın mescidine kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. Katılamadığımız için değil, muhataplarımızın bu duruma düşmesine üzülüyoruz" dedi.

Ana dilin eğitim ve sosyal hayatta öğretilmesinin toplumsal barış ve dayanışmayı tahkim edeceğine inandığını söyleyen Davutoğlu, "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor? Bu toprakların has dili olan Kürtçe olarak seslenildiğinde niye rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

"Batmanlı kardeşlerimizin huzurlu hissetmedikleri bir ülkede hiçbirimiz huzurlu olamayız" diyen Davutoğlu, iktidara gelmeleri durumunda kayyımların uygulamalarına son vereceklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce de "Maocu olmamak şartıyla devrimciyim" demişti.

Amaç oy almak olsun... Davutoğlu o kesime göz kırptı
Amaç oy almak olsun... Davutoğlu o kesime göz kırptı

Siyaset

Amaç oy almak olsun... Davutoğlu o kesime göz kırptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı