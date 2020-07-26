Ahmet Davutoğlu şimdi de HDP'ye göz kırptı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Batman il kongresinde Ayasofya Camii'nin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrımcılığın cami açılışına da taşındığını iddia ederek tepki çeken ifadeler kullanan Davutoğlu, "Allah'ın mescidine kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. Katılamadığımız için değil, muhataplarımızın bu duruma düşmesine üzülüyoruz" dedi.

Ana dilin eğitim ve sosyal hayatta öğretilmesinin toplumsal barış ve dayanışmayı tahkim edeceğine inandığını söyleyen Davutoğlu, "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor? Bu toprakların has dili olan Kürtçe olarak seslenildiğinde niye rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

"Batmanlı kardeşlerimizin huzurlu hissetmedikleri bir ülkede hiçbirimiz huzurlu olamayız" diyen Davutoğlu, iktidara gelmeleri durumunda kayyımların uygulamalarına son vereceklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce de "Maocu olmamak şartıyla devrimciyim" demişti.