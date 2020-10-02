Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara kongresine katıldı

ANKARA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz, sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini istedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ankara 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Partisinin 34'üncü il kongresini gerçekleştirdiklerini belirten Davutoğlu, "Önümüzdeki hafta sonu 43'üncü il kongremizi de yaparak büyük kongre yapma şartlarına ulaşmış olacağız. En geç kasım ayı başında büyük kongremizi Ankara'mızda Hacı Bayramı Veli'nin huzurunda gerçekleştireceğiz." dedi.

Ekonomide krizin yaşandığını ileri süren Davutoğlu, ekonomi, sağlık ve milli eğitimdeki gelişmeleri eleştirdi. Davutoğlu, ekonomi yönetiminin "ben kura bakmıyorum" deme lüksünün olmadığını belirtti.

Ekonomik eleştiriler ortaya konulduğunda, salgın durumunun hatırlatıldığını belirten Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yaşandığına dikkati çekti.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi düzenlemesine de değinerek, şunları söyledi:

"Arada bir kafalarına yatmayan demokratik kararların çıktığı Anayasa Mahkemesine bile tahammülleri yok. Anayasa Mahkemesi, parlamenter sistemin bir kurumuymuş, yeni bir sisteme ihtiyaç varmış. Yeni mi fark ettiniz bunu? Niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir düzenleme getirmediniz?"

Davutoğlu güçlendirilmiş parlamenter sisteminin temel ilkeleriyle birlikte ilk lansmanını büyük kongrede yapacaklarını belirterek, yetkin isimlerle yeniden kalıcı ve demokratik anayasa için de çalıştıklarını vurguladı.

ABD'deki Halkbank davasının nihai kararının bahara kaldığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Niye biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti üzerinde demoklesin kılıcı gibi bir davayı sürdürmek. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Zarraf denilen sahtekar, ihanet etmiş adam, Türkiye'de yargılanmalı cezası Türkiye'de verilmeli. Türkiye'de işlenen bir suçun cezası, Türk mahkemesi tarafından verilir. Türkiye'nin kaderi New York mahkemesinin elinde olamaz. Türk kamu bankalarının kaderi de onurlu Ankara mahkemelerinin elinde olmalı, Türk mahkemeleri karar vermeli."

Davutoğlu, bazı televizyon programlarında aile değerlerinin yok sayıldığına işaret ederek, "'Aile değerlerini koruyacağız' sözü altında aylarca kampanya yürütenler şimdi nerede? Türk aile değerlerinin, komşuluk hukukunun, kadın onuru ve çocuk hakkının yerle bir edildiği bir program gerçekleştiriliyor. RTÜK küçük bir ceza ile geçiştiriyor. Milletin değerleri ile oynamayın." şeklinde konuştu.

Eğitimdeki konulara da değinen Davutoğlu, tüm öğrencilerin evine ücretsiz sınırsız internet ve fakir çocuklara ücretsiz tablet verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığının pandemi döneminde rakamları şeffaf ve dürüst olarak ilan etmediğini savunan Davutoğlu, konuşmasını, "Geleceğe güvenin Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yoktur." sözleri ile tamamladı.