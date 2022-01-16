Ahmet Davutoğlu ne yapacağını şaşırdı! Dün tahliye bugün iftira

“İhanet edersem yüzüme tükürün” dediği halde AK Parti davasına “ihanet” eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iyice şaşkınlaştı.

“30 Kasım’da tahliye edilecek” demişti

Davutoğlu, 3 Kasım’da yaptığı bir açıklamayla “Yerli Soros” olarak bilinen Gezi ayaklanmasının finans destekçisi Osman Kavala’nın tahliye edileceğini iddia etmişti. AK Parti’ye ‘ihanet’ eden isim olarak anılan Ahmet Davutoğlu, “30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer da Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak” demişti fakat iddiası ‘fos’ çıktı.

Davutolu’ndan Erdoğan’a ‘Sorosçu’ iftirası

“Tahliye” iddiası gerçekleşmeyen Ahmet Davutoğlu bugün yine konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iftira yağdırdı. Kendi gazetesi olarak bilinen Karar TV’de Elif Çakır ve Taha Akyol’un sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, “Erdoğan’ın çevresi Sorosçu dolu” yalanını ortaya attı.