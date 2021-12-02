Ahmet Davutoğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ifşa etti! İkinci Ekmeleddin vakası mı geliyor?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu konuk ettiği programında reklam arasında konuştuklarını aktardı. Davutoğlu, cumhurbaşkanı adayının Ekmeleddin İhsanoğlu örneğinde olduğu gibi apolitik bir isim olmaması konusunda anlaştıklarını söyledi. Muharrem Sarıkaya’nın yazısından bir bölüm şöyle:

"...Davutoğlu da bir isim üzerinde kesinlikle durmadıklarını belirtti. Dikkatimi çeken ise Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu’nun dile getirdiği kriterlerin birbirine çok benzer olması. Nitekim SP lideri Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu’nun sıraladığı kriterlere ilişkin soru yöneltildiğinde benzer bir tutum sergilemiş ve aynen şunları söylemişti:

Karamollaoğlu nasıl tarif etmişti!

“Sayın Kılıçdaroğlu bir bakıma benim sıraladığım maddelerin özetini yapmış. Nefsine hakim olacak, ‘her şeyi ben bilirim’ demeyecek. Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu bu tanımlamayı kim, nasıl reddedecek? Efendim bunu söylüyor ama inanmıyor; nereden biliyorsunuz? O zaman siz de söyleyin.”

Kılıçdaroğlu ve Akşener'le 'apolitik' bir isim konusunda hemfikiriz

Davutoğlu ise reklam arasına gittiğimizdeki sohbet sırasında aday ismini daha da sadeleştirdi… Geçen hafta ziyaret ettiği CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener ile de konuyu ele aldıklarını belirterek, “Apolitik bir kimlik olmaması konusunda hemfikiriz” dedi. Benzer bir yaklaşımı yayın sırasında da tekrar etti.

"İkinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu olayı olmayacak..."

Bu da gösteriyor ki eğer bir aday söz konusu olacaksa bu kişi kesinlikle politikanın içinden biri olacak. Kılıçdaroğlu da kriterleri belirlerken bunu siyaset ve devlet tecrübesi olacağını belirterek dile getirmişti. Bu da gösteriyor ki CHP-MHP’nin aday ittifakı döneminde yapıldığı gibi, siyasetin dışından, Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri bir isim söz konusu olmayacak…