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Gündem Ahmet Davutoğlu İzmir mitinginde coştu! Nedim Şener böyle madara etti
Gündem

Ahmet Davutoğlu İzmir mitinginde coştu! Nedim Şener böyle madara etti

Yeniakit Publisher
2023-05-01 19:36:00 -
Ahmet Davutoğlu İzmir mitinginde coştu! Nedim Şener böyle madara etti

Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan iki kat fazla süre konuşma yapması gündeme oturdu. Nedim Şener, Davutoğlu için “Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan 2 kat daha fazla konuşma yapıyor. İzmir İzmir olalı, işgal yılları hariç, böyle bir eziyet görmemiştir.” dedi.

Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan iki kat fazla süre konuşma yapması gündeme oturdu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanları ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte İzmir’de vatandaşlara hitap etti.

"İzmir İzmir olalı, işgal yılları hariç, böyle bir eziyet görmemiştir”

Mitingde Kılıçdaroğlu'nun 16 dakika, Davutoğlu'nun 30 dakika konuşması tartışma konusu oldu. Haber Global televizyonunda mitingin değerlendirildiği programda gazeteci Nedim Şener, Davutoğlu için “Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan 2 kat daha fazla konuşma yapıyor. İzmir İzmir olalı, işgal yılları hariç, böyle bir eziyet görmemiştir.” dedi.

 
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