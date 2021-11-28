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Siyaset Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül görüştü! İşte ilk açıklama
Siyaset

Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül görüştü! İşte ilk açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 10:00:00 -
Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül görüştü! İşte ilk açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile uzun bir görüşme yaptığını açıkladı. Kamuoyundan gizlenen görüşmede neler konuşulduğunu da Davutoğlu canlı yayında açıkladı. İşte Davutoğlu'nun o açıklamaları...

Sayın Gül ile uzun bir süre konuştuk

- Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir süre görüştük. 

Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuldu mu?

- Sayın Gül'le genel olarak son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devlette ortaya çıktığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor olması, giderek fazlalaşan yoksullaşma, demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık hem de hasret giderdik.

- Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi. Esasen ziyaretimizin sebebi buydu. TOBB Başkanı'ndan İTO ve İSO başkanlarına, TÜRKİŞ, DİSK, HAKİŞ, TÜSİAD, MÜSİAD'dan görüşme için yazılı randevu talebi ettim.

Erdoğan ve Bahçeli ile de görüşürüm

- Biz herkesle görüşürüz. Siyasi olarak yakışmayacak sözleri etse de Sayın Bahçeli ile görüşebilirim. Buna Sayın Erdoğan da dahil. Görüşmemizin fayda mülahaza edilebileceğine inandığım konusunda herkes ile görüşürüm.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Demirel gitti Gül geldi, biri susmazdı diğeri konuşmaz ama aynı kumaş
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Deli İbo

Hey gidi Reis'im bu Fetö'nün itleri seni nasıl kuşatmışta Rabbim seni bu hainlerden nasıl kurtarmış ve korumuş. Şunu simdi daha iyi anlıyorumki bizle ne siyonist, ne ABD, nede İngiliz başedebilir, ama esas tehlike bu kendini kamufle etmiş bukalemunlar, satılmış hainler.
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