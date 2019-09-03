Ahmet Davutoğlu için ihraç talebi sonrası AK Parti'den istifa etti AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yavuz, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Son parti MYK’sinde eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte ekibinde yer alan Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracının istenmesi sonrası istifa haberi geldi. Davutoğlu ekibinde yer aldığı bilinen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yavuz, partiden istifa ettiğini duyurdu

Kişisel Twitter hesabından Yargıtay üzerinden yaptığı parti üyeliğinin iptaline dair görseli paylaşan Yavuz, “Gördüğüm lüzum üzerine Ak Parti'den istifa ediyorum” diye yazdı. Fatma Yavuz, bir diğer paylaşımında da, "Seçilmiş son başbakanımız Prof. Dr. Ahmet_Davutoglu Ak Parti'den ihraç edilmiş olmakla birlikte, gönülerimizden asla ihraç edilemez. 'Yeni hâli yeni bir yola bağlamak şart' demişti Hocamız. Gün bugündur. Toparlanın gitmiyoruz, her son yeni bir başlangıçtır" ifadesini kullandı.

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