Ahmet Davutoğlu, Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, devlet düşmanlığının aşikar yapıldığı Halk TV’de Şirin Payzın ile Sözüm Var'da gündeme dair soruları yanıtladı.

AK Parti hükümetine karşı en güçlü muhalefetin kendileri olduğunu savunan Davutoğlu, "Son 1 yıla baksınlar. Bizim kadar açık, mert muhalefet yapan yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete de eleştirilerde bulunan Davutoğlu, "AK Parti ile ittifak söz konusu değildir. AK Parti’nin tabanı benim tabanımdır. Aynı şekilde MHP’nin, HDP’nin, CHP’nin de. Benim o tabanla bir kavgam yok. Onlar bana oy verdi çünkü. AK Parti tabanının hissiyatı benim hissiyatımdır. Onların sevindi sevindiğim, üzüldüğü üzüldüğümdür. AK Parti’nin yönetici kadroları AK Parti’nin tabanının tüm değerlerinin örselenmesine sebep olmuştur. O tabanı istismar eden yönetici kadronun büyük çoğunluyla problem var başta Cumhurbaşkanı olmak üzere." ifadelerini kullandı.