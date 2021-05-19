Ahmet Davutoğlu, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile görüşmesini anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ayrıntılarıyla anlattı.

Ahmet Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sunduğu Özel Röportaj programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'le olan görüşmesini anlattı.

Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da bir kere karşılaştığını söyleyen Davutoğlu, "Türkiye'nin özellikle dış politikası konusunda uluslararası alanda Türkiye'yi zora sokacak yayınlar yapmaya başladılar. MİT TIR'larına yapılanlar benim görüşmemden 4 ay sonra olmuştur. 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan çağrıldıktan sonra devlette temizlik yapılması gerektiğini ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim... Sayın Erdoğan da MİT müsteşarına 'gitme' diyerek net bir tavır aldı. Ama ben kendi bakanlığımdan sorumlu olduğum için Feridun Sinirlioğlu'nu çağırarak 'Buna karşı tedbir alacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'yü Türkiye'ye çağırdık"

FETÖ'yü Türkiye'ye gelmeye davet ettiğini söyleyen Davutoğlu şöyle devam etti:

Birleşmiş Milletler'e giderken Erdoğan ile FETÖ'nün yurt dışındaki propagandalarını ve Türkiye'de bir devlet haline dönüşmelerini nasıl engelleyeceğimizi değerlendirdik. Vardığımız sonuç FETÖ'nün Türkiye'ye getirilmesi gerektiği yönündeydi. Bu görevi bana başbakan verdi. Başbakana iyi niyetli olmadıklarını söyledim.

FETÖ, 'Ben medyadaki durumdan haberdar değilim' dedi. Geçiştiren bir ifadeyle gelmesi gereken bir durum olmadığını söyledi. Aldığım hissiyat gelmeyeceği yönündeydi, bunu Başbakan Erdoğan'a söyledim. Tedbir almakta fayda var dedim. Bu aşamada bu konuyla ilgili Erdoğan ile aramızda görüş ayrılığı yaşanmadı, benim görevim de bitmiş oldu.