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Siyaset Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu’nun kuyruğuna takıldı! ‘Bunu her gün söyleyeceğiz’
Siyaset

Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu’nun kuyruğuna takıldı! ‘Bunu her gün söyleyeceğiz’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin seçimlere boğulduğu eski istikrarsız günlere dönmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuyruğuna takıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:33:00 - 2020-10-20 13:27:04
Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu’nun kuyruğuna takıldı! ‘Bunu her gün söyleyeceğiz’

Kısa sürede onlarca seçim gören, istikrarsız yönetim şekli nedeniyle bir türlü dikiş tutturamayan Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek yeni bir yönetim biçimini kabul etti. Halk, bürokrasinin hızlanması ve seçimlerin istikrarlı bir şekilde yapılması için yeni yönetimi kabul etti. Buna rağmen gerici CHP ve yaverleri, eski Türkiye’nin bozuk yapısını geri getirmek için ellerinden geleni ardına koymuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partileri sürekli erken seçim çağrısında bulunarak AK Parti’yi akıllarınca sıkıştırmaya çalışıyor.

AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu da, Kılıçdaroğlu’nun peşine takılarak aynı söylemlerde bulunmaya başladı.

Davutoğlu, “AK Parti Genel Başkanı, ‘erken seçim kabile devletinde olur’ dedi. Siz daha 2018’de erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir demişsiniz. Haziran’da seçim olmuş. Halk size bir daha inanır mı?” dedi. Aynı zamanda Davutoğlu, “Vatandaşlar sefalet içindeyse, yolsuzluk diz boyuysa, biz her gün erken seöin istiyoruz demeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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