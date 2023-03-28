Ahmet Davutoğlu: CHP’ye oy veren vatandaşlarımız bu hasta adamı hak etmiyor!

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Siyasi hırsları uğruna kendisini önemli mevkilere getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından ayrılarak davasına ihanet eden Ahmet Davutoğlu, dindarlara kan kusturan CHP ile ittifak içerisinde yer aldı.

Millet İttifakı'nın adayı olarak seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile el ele vererek, 'Nefsimi ayaklar altına alırım, hiçbirinin kalbini kırmam' dediği eski dava arkadaşlarına karşı safta yer alan Davutoğlu'nun, CHP lideri için daha önce söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 'başörtüsüne 1 metrelik bez parçası' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na dindar vatandaşlardan oy toplamaya çalışan Davutoğlu, CHP lideri için, "hakaret ve iftirada birinci olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu için 'seviyesiz' yakıştırması

Davutoğlu Kılıçdaroğlu için şu tanımlamaları yapmıştı:

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Bir takım sermaye ve medya çevrelerinin parlatmasıyla bugüne gelmiş, son zamanlarda da bulunduğu koltuğu muhtaç olduğu paralel yapının sözcülüğüne soyunmuş, paralel yapıya partisine teslim etmiş bu kişinin seviyesizliği had safhaya ulaştı. Türkiye ile bir hayali, bir vizyonu olmadığı için gündeme gelmek amacıyla maalesef hakaret ve iftira gibi çirkinliklere yöneliyor. Sarf ettiği nezaketsiz, çirkin sözlerle gündem olmak maalesef bu seviyesiz şahsiyeti rahatsız etmiyor.

"CHP hasta adamı hak etmiyor"

Yıllardır kendi partisinin seviyesini ısrarla dibe çeken bu şahıs artık Türk siyasetinin de seviyesini dibe çekme gayretinde. Eminim Türk siyasetinde hakaretleri, iftiraları değerlendiren bir çalışma yapılsa bu nezaketsiz kişi birinci olur. Ne siyaset kurumu, ne milletimiz ne de CHP’ye oy veren vatandaşlarımız bu hasta adamı hak etmiyor.