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Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti'den ayrılarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen partinin ekibinde yer alan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı,“Melih Gökçek sizinle mi birlikte” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:44
Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Melih Gökçek sizinle mi birlikte” sorusuna da siyaset kulislerini hareketlendiren bir yanıt verdi.

Davutoğlu’nun yayınladığı manifestoya katkı sunan isimlerden biri olan Nedim Yamalı, DW Türkçe’den Nevşin Mengü’ye konuştu:

"Melih Gökçek duayen bir belediye başkanıdır"

Melih Bey ile çok eski tanışırız. Benim öğrenciliğimden beri. Siyaseti farklı anlarız. Sık sık karşı karşıya geldiğimiz anlar da oldu. Ama duayen bir belediye başkanıdır. 25 sene hizmet etti. Özellikle ilk yıllarında muhteşem işler başardı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:44
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Ahmet Davutoğlu

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  • Mesut SarpMesut Sarp10 dk önce
    Reizin makamdan kovaladıgı i.Melih Gökcek Davutogluyla beraberlige g.t atar ama Davutoglu enayi mi ki onu alsın. Parlatılacak tarafı mı kaldı ki ?

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