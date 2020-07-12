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Gündem

Ahmet Davutoğlu bulduğu fırsatı kaçırmadı! Bakın neyi hedef aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK’i hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:55:00 -
Ahmet Davutoğlu bulduğu fırsatı kaçırmadı! Bakın neyi hedef aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” sözleriyle TÜİK’i hedef aldı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayında işsiz sayısının geçen yıla göre 427 bin kişi azalarak yüzde 12,8 olduğu açıklamalarına karşı solak zihniyet gibi rakamlarla oynandığını ileri sürdü.

Arıza var

Davutoğlu, partisinin hazırladığı videoya “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri değiştiremezsiniz. TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” notunu düştü.

TÜİK’in son açıkladığı işsizlik rakamlarında iş aramaktan vazgeçenler sayılmadığı için işsizlik rakamının düşük çıktığı iddia ediliyor.

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Yorumlar

serdar-1.

davutoğlu yalanmı söylemiş,aslında işsizlik daha çok.
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hsn

allah seni ıslah etsin. 
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