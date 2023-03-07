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Medya Ahmet Davutoğlu bu işe çok sinirlenecek! Saç baş yolduracak gelişme
Medya

Ahmet Davutoğlu bu işe çok sinirlenecek! Saç baş yolduracak gelişme

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, "patronu" Davutoğlu'nu çok sinirlendirecek bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 15:02:00 -
Ahmet Davutoğlu bu işe çok sinirlenecek! Saç baş yolduracak gelişme

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, "patronu" Davutoğlu'nu çok sinirlendirecek bir yazıya imza attı. 

Altılı masadaki krizi çok sert sözlerle eleştiren Berkan, özetle şunları kaydetti: 

"Bu krizin çıkması ile bitmesi arasında geçen zamanda açılan hasarı belki şöyle tarif etmek mümkündür: Cuma günü Meral Akşener’in yarattığı deprem eğer 8 şiddetindeyse, pazartesi günü krizin sona ermesinin etkisi olsa olsa 7,6 şiddetinde olabilir. Aradaki 0,4’lük fark, Millet İttifakı’nın kayıp hanesine yazılması gereken şeydir; sadece oy diye düşünmeyin, esas önemlisi güven, kredibilite ve prestij kaybı. Hayret verici biçimde dün yeniden barış görüşe ulaşılmasını ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun kriz yönetme kabiliyeti’ olarak tanımlayanlar oldu; bu krizin hiç çıkmayabileceğini, esas başarının bu olacağını kimse söylemedi nedense. ‘Olmuşla ölmüşe çare yoktur’ denir. Olan oldu bir kere. Seçime kalmış 68 gün; şimdi bu 68 gün boyunca geride kalan 72 saatin hiç yaşanmadığına seçmeni iknaya çalışacak muhalefet."

 
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