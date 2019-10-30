Ahmet Davutoğlu: Bu adımlardan dönmeliler
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırım iddiaları tanımasına ilişkin bir açıklama yaptı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesiyle ilgili olarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.
Ahmet Davutoğlu, "Amerikan Temsilciler Meclisinin aynı gün içerisinde sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıması ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye aleyhine yaptırım kararı alması kesinlikle kabul edilemez. ABD ilişkilerde tamiri imkansız zararlara yol açacak adımlardan mutlaka dönmelidir" dedi.