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Gündem

Ahmet Davutoğlu: Bu adımlardan dönmeliler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırım iddiaları tanımasına ilişkin bir açıklama yaptı.

2019-10-30 17:59:00 -
Ahmet Davutoğlu: Bu adımlardan dönmeliler

ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesiyle ilgili olarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.

Ahmet Davutoğlu, "Amerikan Temsilciler Meclisinin aynı gün içerisinde sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıması ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye aleyhine yaptırım kararı alması kesinlikle kabul edilemez. ABD ilişkilerde tamiri imkansız zararlara yol açacak adımlardan mutlaka dönmelidir" dedi.

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Yorumlar

GENÇTÜRK

söz söyleme hakkı varmı ki.
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Faruk

Neyse öğleden önce etliyi yemeden konuşmuş
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