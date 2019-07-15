Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, twitter hesabıdan videolu bir 15 Temmuz mesajı yayınladı. Ahmet Davutoğlu’nun 15 Temmuz günü için yayınladığı mesajda, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi elif gibi dimdik durdu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz'a yönelik mesajı şu şekilde:

Bir millet tarih sahnesine çıkartan en büyük unsur kritik eşiklerde büyük sınava sınamalarda karşı karşıya kaldıklarında verdikleri doğal reflekstir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi teşebbüsü ile kaderimize hükmetmek isteyenlere karşı milletimizin her bir ferdi ile her etnik mezhebi kökenden her toplumsal kesimden her siyasi görüşten her bölgeden birlikte verdikleri doğal refleks milletimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağlamıştır. O gece ‘Elif’ gibi dimdik duran şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Onlar bize sadece demokrasiyi ve bu ülkeyi bize emanet etmekle kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere her bir kritik eşikte onurla anacakları bir büyük birası bıraktılar.

Bugün bizim üzerimize düşen temel görev bu büyük mirasa sahip çıkmak, insan hakları ve temel demokratik özgürlükler temelinde bir daha bu milletin hiçbir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaması için omuz omuza vermektir.

"Siz de omuz omuza verin"

Her türlü dışlamanın, ötekileştirmenin karşısında 15 Temmuz gecesi şehit olan aziz şehitlerimiz bize o gece verdikleri mücadele ile aslında temel bir şiarı da öğretmişlerdir. Biz omuz omuza verdik demişlerdi o şehitler. Siz de omuz omuza verin. Bir gün yine böyle bir sınama ile karşılaştığımızda dimdik ‘Elif’ gibi durun.

Bugün yeni kritik eşiklerin öncesinde hepimizin demokratik değerler ve ilkeler etrafında omuz omuza verme günüdür. Bugün milletimizin kaderine öyle veya böyle dolaylı veya doğrudan darbe teşebbüsleri ile hükmetmek isteyenlere karşı gönül gönüle, yürek yüreğe verme günüdür.

Allah milletimize bir daha böyle acı tecrübe yaşatmasın. Ama böyle bir tecrübeye böyle bir acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler de bilsin ki, biz omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum.