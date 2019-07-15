0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, twitter hesabıdan videolu bir 15 Temmuz mesajı yayınladı. Ahmet Davutoğlu’nun 15 Temmuz günü için yayınladığı mesajda, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi elif gibi dimdik durdu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz'a yönelik mesajı şu şekilde:

Bir millet tarih sahnesine çıkartan en büyük unsur kritik eşiklerde büyük sınava sınamalarda karşı karşıya kaldıklarında verdikleri doğal reflekstir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi teşebbüsü ile kaderimize hükmetmek isteyenlere karşı milletimizin her bir ferdi ile her etnik mezhebi kökenden her toplumsal kesimden her siyasi görüşten her bölgeden birlikte verdikleri doğal refleks milletimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağlamıştır. O gece ‘Elif’ gibi dimdik duran şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Onlar bize sadece demokrasiyi ve bu ülkeyi bize emanet etmekle kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere her bir kritik eşikte onurla anacakları bir büyük birası bıraktılar.

Bugün bizim üzerimize düşen temel görev bu büyük mirasa sahip çıkmak, insan hakları ve temel demokratik özgürlükler temelinde bir daha bu milletin hiçbir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaması için omuz omuza vermektir.

"Siz de omuz omuza verin"

Her türlü dışlamanın, ötekileştirmenin karşısında 15 Temmuz gecesi şehit olan aziz şehitlerimiz bize o gece verdikleri mücadele ile aslında temel bir şiarı da öğretmişlerdir. Biz omuz omuza verdik demişlerdi o şehitler. Siz de omuz omuza verin. Bir gün yine böyle bir sınama ile karşılaştığımızda dimdik ‘Elif’ gibi durun.

Bugün yeni kritik eşiklerin öncesinde hepimizin demokratik değerler ve ilkeler etrafında omuz omuza verme günüdür. Bugün milletimizin kaderine öyle veya böyle dolaylı veya doğrudan darbe teşebbüsleri ile hükmetmek isteyenlere karşı gönül gönüle, yürek yüreğe verme günüdür.

Allah milletimize bir daha böyle acı tecrübe yaşatmasın. Ama böyle bir tecrübeye böyle bir acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler de bilsin ki, biz omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. 15 temmuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da maden çöktü! 11 madenci mahsur kaldı
    1. Pakistan'da maden çöktü! 11 madenci..
    2. Ortalık savaş alanına döndü! Önce..
    3. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    4. Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi..
    5. Türk Konseyi Genel Sekreteri..
    6. Sivas'ta freni tutmayan traktörden..
    7. Tiyatro kursuna yoğun ilgi
    8. Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren..
    9. 15 Temmuz şehidi Şuayip Sefereroğlu..
    10. Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için..
    11. Casillas yönetici oldu
    12. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    13. Irak, aileleri DEAŞ üyesi 33 çocuğu..
    14. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    15. 15 Temmuz şehitleri için mevlit..
    16. Yaralı annesinin kucağından inmedi
    17. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm..
    18. Sivas'ta freni tutmayan traktörden..
    19. Belediyenin önlemine vatandaşlar..
    20. Şehit Yasin Çubuk adına Mevlid-i Şerif
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”