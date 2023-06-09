Ahmet Davutoğlu artık insan içine çıkamaz! Böyle rezil kepaze oldu

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, “muhafazakâr muhalefete ihtiyaç olduğunu” söyleyerek yeni parti için kolları sıvayan Ahmet Davutoğlu’nu çok fena madara etti. Tuna, Davutoğlu’nu insan içine çıkamayacak hale getirecek yazısında şunları kaydetti:

“Muhafazakâr muhalefete ihtiyaç varmış.

Böyle buyurdu, daha önce hiçbir zaman sağcı olmadığını beyan eden yüce bilge.

Demek ki ihtiyaç gereği kurgulamak istediği muhafazakâr muhalefet, "sağcı" değil "solcu" olacak.

Zira hiçbir zaman sağcı olmadığını ilan ettiği konuşmasında, solcu ortamlarda büyüdüğü için "kültürel değerlerini de sol değerlerle birleştirdiğini" dile getirmişti.

Anlaşılan o ki belirli bir tecrübesi var.

O hâlde kendine özgü muhafazakârlığını sol değerlerle birleştirip "solcu muhafazakâr" olmakta zorluk çekmeyecektir.

Yüce bilge kim mi?

Kim olacak, "62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı". (Vallahi silmemiş, resmi Twitter hesabında aynen böyle yazıyor.)

İmdi soralım, "3 dönem başbakanlık" yaptığı dönemde neden "solcu muhafazakâr" olmayı hiç denemedi?

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Yüce bilge, ihtiyaç olduğunu söylediği "muhafazakâr muhalefeti" kimle mi kuracak?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karamollaoğlu, Babacan ve Gültekin Uysal'la.

Sizin anlayacağınız, Kılıçdaroğlu'nu kazandıramadılar ama Kılıçdaroğlu'ndan kazandıklarıyla Meclis'te grup kuracaklar.

Parlamenter rejimi geri getiremediler, cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları da yalan çıktı, grup kurmasınlar da ne yapsınlar!

Yüce bilge, "Bir selam veririm bütün Anadolu ayağa kalkar" demişti. Madem kimsecikler ayağa kalkmadı, bari ben de "Masa Dörtlüsünü" (Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Babacan ve zatı şahaneleri) ayağa kaldırayım diye düşünmüştür.

Lakin isimde anlaşamıyorlar.

Karamollaoğlu "En eski parti benim" diyor. Babacan "DEVA" diyor da başka bir şey demiyor.

Yüce bilge, çözümü yeni parti kurmakta bulmuş. Kuvvetle muhtemel içinde DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet kelimelerinin geçmeyeceği bir parti kuracaklar.

Adının "Masa Dörtlüsü" olması en uygunu olur ama Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masa dönemine nazireymiş gibi algılanacağı için şık kaçmaz.

Naçizane önerim şudur: Adını "Muhafazakâr Çınar Partisi" koysunlar. (Partisinin amblemi çınar yaprağı ya, sübliminal mesaj vermiş olur işte.)

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Ortada çok mühim bir sorun var:

Hiçbir zaman sağcı olmadığını iddia ettiği için yüce bilgeye, "solcu muhafazakârlık" cuk oturur ya diğerleri.

Tamam, Babacan için sorun olmaz... Görünür olmadan tam merkezinde yer alma özelliğinden dolayı sağdayken solda, soldayken de sağda bulunabilir. Onda bu yetenek ziyadesiyle var.

Peki Karamollaoğlu'na bu yaştan sonra "solcu muhafazakârlığı" nasıl oturtacağız?

Kaldı ki Babacan, Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, yüce bilgenin, "toplum nezdindeki itibarını elverişli bir araç olarak kullanmayı" kabul edecekler mi bakalım?

Bu da ne demek mi oluyor?

Yüce bilge geçen gün, "Erdoğan, 2014'te AK Parti tabanında ve toplum nezdindeki itibarımı, seçimi kazanmak için elverişli bir araç olarak kullandı..." dedi ya, duymamış olamazsınız.

Gülmeyin, çok ayıp olur.

Sonuçta "62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı”.”