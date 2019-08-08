Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? 'Son günlerde özel sohbetlerde söyledikleri baya ilginç'

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü 'Davutoğlu’nun hayali' başlıklı yazısında, "Son günlerde özel sohbetlerde söyledikleri ilginç. Çevresinin anlattıkları da öyle." ifadelerini kullandı.

İsmet Özçelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili AK Parti'de yeniden görev alacağı iddialarına ilişkin şunları yazdı:

Davutoğlu, yeni parti için faaliyette. Hemen kuracağı söyleniyordu. Sanki biraz beklemeye girmiş gibi. Parti kursa da Ak Parti ile bağı koparmaya niyetli değil. Son günlerde özel sohbetlerde söyledikleri ilginç. Çevresinin anlattıkları da öyle. Yakın çevresinin görüşleri için “Davutoğlu’nun görüşleri” deniyor. Duyduklarımı Davutoğlu döneminde de görev yapmış üst düzey bir Ak Partiliye sordum. Önce gülümsedi. Sonra da özetle şunları söyledi:

"Sıkıntı Davutoğlu'nun dediği kadar değil"

“AK Parti’nin sıkıntı yaşadığı doğru. Ama Davutoğlu’nun dediği kadar değil. İstanbul seçiminin yenilenmesi tuzaktı. Bu tuzağa düşüldü. Seçim sonuçları da bazı kırılmalar yarattı. Zaten hesap da buydu. Davutoğlu Ak Parti’nin kendine kalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Hem de fena halde yanılıyor. Hayal görüyor. Çölde susuz kalan kişinin gördüğü serap gibi bir şey. Beyefendinin megalomanisi yüksektir. Belli ki son günlerde daha da yükselmiş.”