Ahmet Çalık'ın yeni takımı belli oluyor Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde eski oyuncusu Ahmet Çalık'ın transferi için harekete geçiyor.

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı- Siyahlılar’ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray’a satılan Ahmet Çalık’ın adı var. Mustafa Kaplan’ın eski öğrencisi ile görüşerek çağrıda bulunduğu öğrenildi. Son karar Fatih Terim'in Galatasaray’da sözleşmesi devam eden futbolcunun kiralık olarak takıma kazandırılması gündemde. Galatasaray’la kampta olan Ahmet’in de yeniden eski takımının formasını giymeye sıcak baktığı bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in vermesi bekleniyor.



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