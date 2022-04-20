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Spor Ahmet Çakar’ın sözlerine sert tepki Kulübümüzde görev yapamazsın
Spor

Ahmet Çakar’ın sözlerine sert tepki Kulübümüzde görev yapamazsın

Yedikule Spor Kulübü Ahmet Çakar'ın 'Torrent, Yedikule'nin bile hocası olamaz" sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 07:25:00 - 2022-04-20 07:29:08
Ahmet Çakar’ın sözlerine sert tepki Kulübümüzde görev yapamazsın

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Torrent'e kızmıyorum. Büyük taktisyenmiş, buyük hocaymış geçin. Vücut dili ve tipi tam bir beyefendi, tam bir akademisyen. Ama bırakın Galatasaray'ı, Yedikule'nin bile hocası olamaz." dedi.

İstanbul takımı Yedikule Spor Kulübü, "Domenec Torrent, futbol bilgisi ve birikimi ile kulübümüzde görev yapabilir, takımımızı çalıştırabilir. Bizde ahlak değerler her şeyin önündedir. Ahmet Çakar ise kulübümüzde kesinlikle görev yapamaz!" açıklamasını yaptı.

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