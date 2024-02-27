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Spor Ahmet Çakar'dan skandal sözler! Canlı yayında küfretti! Galatasaray-Antalyaspor maçı milat olacak!
Spor

Ahmet Çakar'dan skandal sözler! Canlı yayında küfretti! Galatasaray-Antalyaspor maçı milat olacak!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 01:15:00 -
Ahmet Çakar'dan skandal sözler! Canlı yayında küfretti! Galatasaray-Antalyaspor maçı milat olacak!

Galatasaray-Antalyaspor maçında tartışma yaratan bir penaltı kararı yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirdi fakat VAR uyarısının ardından penaltı kararına hükmetti. Bu pozisyonu yorumlayan Ahmet Çakar, YouTube'da katıldığı canlı yayın programında küfretti.

Galatasaray-Antalyaspor maçında tartışma yaratan bir penaltı kararı yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirdi fakat VAR uyarısının ardından penaltı kararına hükmetti. Bu pozisyonu yorumlayan Ahmet Çakar, YouTube'da katıldığı canlı yayın programında küfretti.

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirse de VAR uyarısıyla ekran başına gitti. Yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından Ahmet Çakar'dan olay yaratan ifadeler geldi.

Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirdi fakat VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Verdiği bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Hakem Yorumcusu Ahmet Çakar, “Galatasaray-Antalyaspor maçında tiyatro başladı. Komik bir penaltı. Aynen beklendiği gibi senaryo devam ediyor.” dedi.

Bışar Özbey'in sunduğu canlı yayın programına katılan Çakar, "Mütavazi Anadolu takımlarını hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a meze ediyor TFF. Ortada çok büyük bir o...ç var. Türk hakemliğinin iflas gecesi. FIFA duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Antalyaspor katledilmiştir." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Çakar ayrıca "Vinicius, yan hakemin suratına bakarak defalarca "F... O.." demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!" ifadelerini kullandı.

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