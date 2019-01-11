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Ahmet Çakar'dan sert sözler: Yanal boş konuşuyor

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2019 Cuma 15:29
Ahmet Çakar'dan sert sözler: Yanal boş konuşuyor

Spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, Ersun Yanal'ın hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Saçma sapan konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, "Fenerbahçe'nin hocası, "Bizim hedeflerimiz şampiyonluktan da büyük" dedi. Sizce mevcut konumdaki sarı-lacivertli takım için bu gerçekçi bir söylem mi? Ersun Yanal boş konuşuyor. Ne demekmiş "Bizim hedefimiz şampiyonluktan daha fazlası?" Böyle saçma sapan, gerçeklikten uzak bir konuşma olabilir mi?" dedi.

"Gerçekler nerede"

Çakar, söz konusu hedeflerin gerçekten uzak olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye Kupası'nı almak ve bir an önce düşme potasından sıyrılmak olmalıdır. Ha, Fenerbahçe kulübünün hedefleri, önümüzdeki uzun yıllarda Avrupa'da önemli bir kulüp haline gelmektir ki Ali Koç da bunu göreve gelirken taahhüt etmişti. 6 aylık döneme baktığımızda hayaller nerede, gerçekler nerede..." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:29
  1. Ahmet Çakar
  2. Ersun Yanal

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