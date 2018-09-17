Ahmet Çakar'dan maç sonu değerlendirmesi: Fenerbahçe ayağa kalkacaktır, inanın!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar Konyaspor Fenerbahçe maçını Beyaz TV'de değerlendirdi.

"GOLÜN ASLAN PAYI AYEW VE BENZIA'YA AİT"

Golün %99'u Ayew ve Benzia'ya ait. Elif Elmas'ın yerinde başkası da olsa o golü atardı. Elif Elmas sadece dokundu. Golün aslan payı Benzia'ya ait. Benzia da orada vurabilirdi.



"FENERBAHÇE'DE TABLO VAHİM DEĞİL"

Fenerbahçeliler metin olun. Tablo vahim değil. Yeni transferler kötü değil. Akort bozuk sadece. Fenerbahçe kafayı kaldıracak. İnanın bana. Fenerbahçe şu anda 6 puanda. Fenerbahçe şampiyon olur demem ama sonuna kadar bu alemin içinde olacaktır. Benzia iyi oyuncu, Alex değil ama nereden çıktı bu oyuncu dedirtecek bir futbolcu da değil.