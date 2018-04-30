Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu'
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 2-0 sona eren Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.30 Nisan 2018 Pazartesi 00:03
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Başakşehir'den liderliği geri aldı. Maçın ardından eski hakem mücadeleyi yorumladı.
10 Numara Muhabbet programında konuşan Ahmet Çakar, Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk yüzdesini verdi.
Çakar, “Bu gece Galatasaray %75 ihtimalle şampiyon oldu!” ifadesini kullandı.
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