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Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu operasyon 24 Haziran seçimleri öncesi...'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 03:00
Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu operasyon 24 Haziran seçimleri öncesi...'

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Josef'e sert bir faul yapan Pepe direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu kararın ardından Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, kırmızı kartın hatalı olduğunu belirten bir tweet attı.

İşte Ahmet Çakar'ın sosyal medyayı sallayan o yorumu:

Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu!

Bu twettin ardından Ahmet Çakar çıkan olaylarla ilgili sosyal medyadan mesajları atmaya devam etti.

İşte Çakar'ın sosyal medya mesajları:

Arkadaşlar hakemlik jargonunda içeri girildi mi tekrar çıkılmaz . Maalesef tatil olacak galiba ..Eğer büyük bir baskı gelir de Kalkavan tekrar sahaya dönerse kurallara uygundur ama hakemin hakemliği fiilen biter.

Tüm olaylar sonucu analizim şu: Bu operasyon 24 Haziran seçimleri öncesi ülkede yaratılmak istenen kaotik ortamın ilk hamlesiydi....

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 03:00
  1. Ahmet Çakar
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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