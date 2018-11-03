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Ahmet Çakar'dan çok sert ifadeler: Hasan Şaş futboldan men edilsin

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 02:41
Ahmet Çakar'dan çok sert ifadeler: Hasan Şaş futboldan men edilsin

Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 berabere biten derbiyi Ahmet Çakar, Beyaz TV'de değerlendirdi.

"FATİH TERİM KESTANE HALİNE DÜŞMÜŞTÜR"

Fatih Terim bu akşam Türk futbolunda bir efsaneyken kestane haline düşmüştür. Yusuf Namoğlu, MHK sözleri falan kesinlikle hedef saptırmaktır.

"HASAN ŞAŞ FUTBOLDAN MEN EDİLMELİ"

Ben TFF Başkanı olsam, Hasan Şaş'ın futbolla ilişkisini bu gece keserim. Çok ağır ceza! Tekrar söylüyorum. TFF Başkanı olsamn bu gece ekibimi toplarım ve futbol denen sporla Hasan Şaş'ın ilişkisini keserim. Futbolun her alanında. Hasan Şaş gitsin başka şeyler yapsın.

"FATİH TERİM İSVİÇRE MAÇININ İKİNCİSİNİ YAŞATTI"

Gelelim Fatih Terim'e. İsviçre maçının ikincisini yaşattın bu gece. İsviçreli oyuncuları dövdürttün. Sen yapmadın tabi ama engellemedin. İkinci bir İsviçre maçı skandalıdır. Fatih Terim'in açıklamaları Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Aynı zamanda Disiplin Kurulu nezdinde suçtur.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 02:41
  1. Ahmet Çakar
  2. Galatasaray
  3. Hasan Şaş
  4. Fenerbahçe
  5. Fatih Terim

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