Ahmet Çakar'dan bomba yorum: Hani Beşiktaş stadında küfür olmazdı?
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Beşiktaş Kayserispor karşılaşmasını yorumladı.08 Mayıs 2018 Salı 01:26
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, resmi Twitter hesabı aracılığıyla Beşiktaş taraftarlarına ağır bir eleştiri yöneltti.
Çakar, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Kayserispor'la oynadığı maç sırasında edilen küfürlere tepki göstererek şu mesajı paylaştı:
"Eyyy Beşiktaş seyircisi, utanmıyor musunuz Aykut Kocaman'a küfür etmeye? Hani Beşiktaş stadında küfür olmazdı?"
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