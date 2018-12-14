Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a gönderme: İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan...
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kendi sahasından Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.14 Aralık 2018 Cuma 02:54
Beşiktaş - Malmö maçının ardından futbol yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
Ahmet Çakar, ''İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş'ı kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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