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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a gönderme: İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan...

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kendi sahasından Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

14 Aralık 2018 Cuma 02:54
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a gönderme: İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan...

Beşiktaş - Malmö maçının ardından futbol yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Ahmet Çakar, ''İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş'ı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 02:54
  1. Ahmet Çakar
  2. Beşiktaş
  3. Malmö
  4. UEFA Avrupa Ligi

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