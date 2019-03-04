Ahmet Çakar: Marcao, Galatasaray'ı 2 hedefinden de eden adamdır

Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahmet Çakar, sarı kırmızılı takımdan Marcao'yu ve Serdar Aziz'in gönderilmesini eleştirdi.

''Marcao, yediğin golde büyük bir hata yapıyor''

24 saat arayla iki futbolcu seyrettik. Biri Galatasaray'dan bedava gönderilmiş Serdar Aziz, Fenerbahçe'yi ipten alıyor. 2 golde de katkısı var. 1'i penaltı, 1 de gol attı. Bir de dünya futbolunun tarlasından 4 milyon euro'ya aldığın Marcao, yediğin golde büyük bir hata yapıyor. Marcao önce Benfica, sonra da Erzurumspor maçında Galatasaray'ı 2 hedefinden de eden adamdır.