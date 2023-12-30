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Gündem Ahmet Çakar canlı yayında çılgına döndü! “Sayın Cumhurbaşkanım sizi kandırdılar”
Gündem

Ahmet Çakar canlı yayında çılgına döndü! “Sayın Cumhurbaşkanım sizi kandırdılar”

Yeniakit Publisher
2023-12-30 11:16:00 -

Dün gece yaşanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesi dünyada yankı uyandırdı. Kulüp başkanlarından açıklamalar gelirken, farklı bir görüş de eski hakem Ahmet Çakar’dan geldi. Çakar, Cumhurbaşkanına seslenerek Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendilerini kandırdığını öne sürdü.

Süper Kupa finalinin iptal edilmesi dünyada yankı uyandırdı. Kulüp başkanlarından açıklamalar gelirken, farklı bir görüş de eski hakem Ahmet Çakar’dan geldi. Çakar, Cumhurbaşkanına seslenerek Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendilerini kandırdığını öne sürdü.

İşte Ahmet Çakar’ın açıklamaları; Arabistan özgür bir ülkedir. Ben bunu kabul etmiyorum diyebilir ama o zaman siz bakın işinize gelmiyorsa biz sizle oynamıyoruz dersiniz. Eğer Araplarla bu protokolü koymamışsanız öyle görünüyor Türkiye futbol federasyonunun yaptığı Türk futboluna ihanettir. Az önce söyleyeceklerimi Sayın Cumhurbaşkanının iletişim müdürüne, sorumlusuna özel kalemine mesaj olarak ileteceğim ama sizin televizyon kanalınız aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanım sizi kandırdılar. Hem devleti hem Türk futbolunu çok müşkül bir duruma soktukları gibi son zamanlarda Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra belli oranda normalleşmiş ilişkilerimize de zarar verdiler. Tekrar söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanım sizi kandırdılar sayın bakan Osman Aşkın sizi de kandırdılar. Böylesine bir Türk devletini karşı karşıya bıraktılar ve Kemal kaşıkçı suikastından sonra normalleşmiş Suudi Arabistan Türk devleti ilişkilerine ağır bir yara verdiler Bunun adı zımmi kim sorumluysa bilmiyorum vatana ihanettir bunun adı Türk futbolunu ayaklara düşürmektir.

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Yorumlar

SUZAN

BENCE TFF DE OYUNA GELDİ.

Zaten sorunda burda

Akp 21 yıldır iktidar ama hala muktedir değil..
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