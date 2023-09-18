Ahmet Çakar Beşiktaş'a öyle bir saydırdı ki... Okuyunca şok olacaksınız...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Ahmet Çakar Beşiktaş ile ilgili olay sözler sarf etti.

AHMET ÇAKAR: BEŞİKTAŞ'TA PROBLEM ÇOK BÜYÜK

Beşiktaş, Trabzon'da darmadağın oldu. Futbol adına ne oynadılar derseniz, hiçbir şey… Masuaku, Muleka ve Aboubakar'ın olmayışı yanlış 11'di. İkinci yarı Şenol Güneş bu değişiklikleri yapmak zorunda kaldı. Beşiktaş oyunun hakimi olduğu dakikalarda Trabzonspor, Onuachu ile öne geçti. Tam bir defans yerleşim hatası.

2. golse Bakasetas'ın frikikten iğne deliğinden geçirip attığı gol. Bu golde hem baraj hatası hem de kaleci Mert'in yanlışı var. Beşiktaş takım savunmasını Türkiye'de en kötü uygulayan ekiplerin başında geliyor. Üstelik dün gece hücum da edemediler.

İlk isabetli şut Ghezzal tarafından 82'de atıldı. Trabzon toparladı, Beşiktaş'ta ise problemler büyüyerek devam ediyor. Volkan Bayarslan iyi yönetti gibi görünen maçta fazla faul ve kart hatası yaptı. Sonuca etkisi olmadı ama Volkan'ı dün çok konsantre göremedim.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı; herkesin merak ettiği maç… Çünkü Beşiktaş, fazla oynamadan maçları kazandı. Trabzonspor da maalesef istenilen Trabzonspor değildi ilk haftalarda. Trabzonspor seyircisi, tekmeye kafa sokan, pres yapan, çabuk hücuma çıkan, yani gönülden ve damardan futbol oynayan takımı ister.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle ilk yarıda Trabzon seyircisinin istediği bir takım vardı. Beşiktaş 2. yarıda tepki göstermedi, gösteremedi. Oyuncu değişikliklerinde bile Trabzonsporlu oyuncular oyun şekillerini değiştirmedi. Giren, çıkanı aratmadı. Fark, daha da açık olabilirdi.

Düşünün Beşiktaş'ın Trabzonspor kalesine giden ilk şutu, 82. dakikada. Bilmiyorum size maçı uzun uzun anlatmaya gerek var mı? Beşiktaş dün gece kötü değildi, çok kötüydü. Trabzonspor eğer böyle devam ederlerse ligin üst tarafında kalırlar ve heyecan verirler.