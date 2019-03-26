Ahmet Çakar: Ben Fransa'ya iki maçta da 5-0 yenilmeye razıyım

A Milli takım Euro 2020 elemelerinde Moldova'yı 4-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Ahmet Çakar maçın ardından Beyaz TV'de müsabakayı ve Türk milli takımının performansını, gruptaki geleceğini yorumladı.

"Ben Fransa'ya iki maçta da 5-0 yenilmeye razıyım''

Milli takımı nasıl bulduğum önemli değil. Uzun yıllardır Türk milletiyle milli takım arasındaki bağ kopmuştu. Kabahat milli takımın değildi galiba. Yaşanan olaylardı. Ben Fransa'ya iki maçta da 5-0 yenilmeye razıyım. Yeter ki İzlanda'dan 2 maçta 4 puan alayım. Bu geceki galibiyetten ziyade Arnavutluk galibiyeti önemli.

Moldova'yı muhtemelen içeride dışarıda herkes yenecek. Ancak ben İzlanda'nın, Arnavutluk'u deplasmanda yeneceğini %100 söyleyemem.