Ahmet Bal kimdir? PKK Metina sorumlusu Ahmet Bal

MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan bebek katili PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal öldürüldü. Metina Kuzey Irak'ta bulunmakta.

PKK’nın Kuzey Irak’ta artık isimleri ezberlenmiş Kandil, Hınerek, Hakurk, Metina, Gare gibi kampları var. Bunlara göre daha küçük kamplar ise Avaşin Basyan, Haftanin, Nazdur. Ancak PKK’nın yapısı gereği tüm silahlı kadrosu bu kamplarda bulunmuyor. TSK son yıllarda terör örgütü PKK’nın kamplarını darma dağın etti. Kahaman Mehmetçiğin korkusundan inlerinden çıkamayan vatan hainleri, yine de Mehmetçiğin elinden kurtulamıyor. TSK, düzenlediği hava harekatıyla teröristleri inlerinde etkisiz hale getiriyor.