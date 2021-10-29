Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun babası ve gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu Hakk’a irtihalinin 24. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.
HABER MERKEZİ
Tavsiyeleri ve tavırlarıyla her zaman doğrunun yanında olmaya büyük özen gösteren Ahmet Karahasanoğlu, 29 Ekim 1997’de Hakk’a yürümüştü. Akit gazetesinin kurucusu Ahmet Amca, çalışanlarıyla sık sık sohbet eder, onlara yaptıkları işi, yazdıkları yazı ve çizdikleri sayfalara sevgilerini de katmalarını, aksi halde ortaya çıkacak işin tatsız-tuzsuz olacağını söylerdi. Ahmet Amca, Akit çalışanlarına sürekli “Doğrudan hiç ayrılmayın. Çünkü Cenab-ı Allah doğruların yardımcısıdır. Bunu sakın unutmayın” tavsiyelerinde bulunuyordu. Ahmet amcamızı rahmetle, minnetle ve hayır dualarıyla yâd ediyoruz.