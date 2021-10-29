Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Tavsiyeleri ve tavırlarıyla her zaman doğrunun yanında olmaya büyük özen gösteren Ahmet Karahasanoğlu, 29 Ekim 1997’de Hakk’a yürümüştü. Akit gazetesinin kurucusu Ahmet Amca, çalışanlarıyla sık sık sohbet eder, onlara yaptıkları işi, yazdıkları yazı ve çizdikleri sayfalara sevgilerini de katmalarını, aksi halde ortaya çıkacak işin tatsız-tuzsuz olacağını söylerdi. Ahmet Amca, Akit çalışanlarına sürekli “Doğrudan hiç ayrılmayın. Çünkü Cenab-ı Allah doğruların yardımcısıdır. Bunu sakın unutmayın” tavsiyelerinde bulunuyordu. Ahmet amcamızı rahmetle, minnetle ve hayır dualarıyla yâd ediyoruz.