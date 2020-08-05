  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan bütçe açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitini normal karşıladıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:11:00 -
Ahmet Ağaoğlu'ndan bütçe açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitleri hakkında açıklama bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin açıkladığı limit bizim için sürpriz değil. Muhasebe yöntemi belli. Gelirin ne kadar, ödemelerin ne kadar ortada. Biz zaten bu rakamları beyan etmişiz. Muhasebemiz de hesaplamış. TFF'nin öngördüğü rakamlar ile bizim hesabımız, aşağı yukarı aynı. Bizi olumsuz etkileyecek bir tablo yok. Diğer kulüpler için açıklanan rakamlar bizi ilgilendirmez. Şu an Süper Lig'in ekonomik anlamda en istikrarlı kulübüyüz. Ayağımızı yorgana göre uzatmaya devam edeceğiz" dedi.

(Milliyet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı