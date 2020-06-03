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Spor

Ahmet Ağaoğlu: "Novak’la sürekli görüşüyoruz. O da; ’önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım’ dedi"

Ahmet Ağaoğlu: "Novak’la sürekli görüşüyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:33:40 -
Ahmet Ağaoğlu: "Novak’la sürekli görüşüyoruz. O da; ’önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım’ dedi"

Ahmet Ağaoğlu: "Novak’la sürekli görüşüyoruz. O da; ’önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım’ dedi"

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