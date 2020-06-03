Ahmet Ağaoğlu: "Novak’la sürekli görüşüyoruz. O da; ’önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım’ dedi"