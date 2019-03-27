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Ahmet Ağaoğlu: “Bu sezon ilk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes dikkatli olsun”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın bu seneki hedefinin ikincilik olduğunu belirterek, “İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 20:56
Ahmet Ağaoğlu: “Bu sezon ilk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes dikkatli olsun”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın bu seneki hedefinin ikincilik olduğunu belirterek, “İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun” dedi.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, katıldığı spor ödülleri gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kadro maliyetlerini 38 milyon Euro’dan 16 milyon Euro’ya çektiklerini söyleyen Ağaoğlu, "Şampiyonlukta haftalar Trabzonspor lehine daralmadıkça bizim için fark etmez. Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda 2 ile 4. sıralar arasında. Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Fair-play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor 1. sırada. Trabzonspor’un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun” şeklinde konuştu.



“Milli Takım bize yakışan bir karakter ortaya koydu”


A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ne şanslı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Başkan Ağaoğlu, “İlk maçımızı Arnavutluk ve Moldova ile oynamamız önemliydi. Şansımızın iyi gideceği, burada yürüyeceğimiz, çektiğimiz kuradan ve fikstürden belli oldu. Milli Takım, bize yakışan bir karakter ortaya koydu. Bizim milli takımımız bu. Dört tane milli takım çıkarırız biz aslında. Galiba sıkıntımız bir türlü doğru milli takımı çıkartmayı başaramamamızdı çünkü işin başında doğru bir teknik direktör yoktu" diye konuştu.



"Facia, Hiddink’in getirilişiyle başladı ama kimse farkında değildi”


2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’yi 3. yapan Şenol Güneş’in ardından göreve Guus Hiddink’in getirilmesini doğru bulmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Elinizde böyle biri varsa kullanacaksınız. Facia, Hiddink’in getirilişiyle başladı ama kimse farkında değildi. Senin böyle bir lüksün yok. Bunu yapamazsın. ’Adamın kariyeri varmış.’ Hiddink’in kariyeri bizim 3. olduğumuz Dünya Kupası’nda Güney Kore’yi 4. yapması, kariyer bu. Sen kendi dinamiklerini kullanmazsan başına gelecekler belli. 2002-2019 arasında 17 yıldır debelenip duruyoruz" ifadelerini kullandı.



“Fransa’yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir”


A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki Fransa maçı için de konuşan Ahmet Ağaoğlu, “Son Dünya Şampiyonu’na karşı oynayacaksınız ama hiç belli olmaz. Çok net söylüyorum hiç belli olmaz. Fransa’yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir. Bunu yapacak potansiyele sahibiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:56
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