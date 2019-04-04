Ahmet Ağaoğlu: "Altyapımızda yetiştirdiğimiz gençlere güvenerek yönetime talip olduk"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bizler en başında altyapımızda yetiştirdiğimiz gençlere güvenerek yönetime talip olduk. Bu dinamiği harekete geçirdiğimizde Trabzonspor’un çok başarılı olacağına olan inancımızla yola çıktık" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut tarafından Trabzonspor ve 1461 Trabzon U12-U13 ve U14 takımlarının oyuncularına kulübün genç üye kartları düzenlenen törenle teslim edildi. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Konferans Salonu’nda düzenlenen ve ASKF Trabzon Şubesi Başkanı Cahit Erdem, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların ailelerinin de katıldığı organizasyonda ilk olarak altyapı faaliyetlerini anlatan kısa film izlendi. Daha sonra kürsüye çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu organizasyon altyapıya yatırım ve altyapı dinamiklerimizi hayata geçirme programımızın bir parçası olduğunu belirterek, "İleride 18 yaş altı diğer takımlarımızın oyuncularına da genç üye kartlarını teslim edeceğiz.Ardından da U21 ve A takımımızda forma giyen oyuncularımızın asil üyeliklerini gerçekleştireceğiz. Sporcular kulübün bir parçası ve değeridir” dedi.

"Geçmişte İstanbul takımlarını taklit ederek başarı elde etmedik"

Trabzonspor’un son 7-8 ay içinde ülkede farklı gözle bakılan bir kulüp haline geldiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Kulübümüz bu hale geldiyse Trabzonspor ruhuyla mücadele eden yabancı oyuncularımız ve altyapıdan çıkan futbolcularımız sayesinde oldu. Galatasaray maçını kaybettik ama ülkemizde insanlar üç hafta bizi konuştu. Bizler en başında altyapımızda yetiştirdiğimiz gençlere güvenerek yönetime talip olduk. Bu dinamiği harekete geçirdiğimizde Trabzonspor’un çok başarılı olacağına olan inancımızla yola çıktık. Gelinen noktada 5-6 oyuncumuz A takımımızda forma giyiyor. Kadro maliyetimiz üçte bire indi ve puan sıralamasında ilk dört takım arasında yer alıyoruz. Har vurup harman savurmak yerine kendi çocuğumuza inandığımızda başarıya ulaşmak kolay. Geçmişte İstanbul takımlarını taklit ederek başarı elde etmedik. Şehrine bağlı çocuklarımızla başardık. Göreve ilk geldiğimizde U21 takımımızın antrenmanı ziyaret etmiştik. O ziyarette sporculara ‘Yarın A takımımızın formasını giyecek gibi çalışın’ demiştik. Bir de düşünün ki bundan iki yıl önce bir Alanyaspor maçı oynadık. Kadroda sekiz yabancı ve üç Türk oyuncu vardı ama hiç Trabzonlu yoktu. Bu benim içimde yaradır. Bu durumdaki bir kadroya bakan altyapı oyuncusu orada kendine yer olmadığını düşünür. O kadro altyapı oyuncusuna bu mesajı verir. Biz bunu değiştirdik" şeklinde konuştu.

"3-5 yıl içinde yeni Yusufları, Abdülkadirleri Türk ve dünya futboluna armağan etmek istiyoruz"

Oyuncuların her zaman çalışmasını gerektiğini de belirten Başkan Ağaoğlu, "Dünyanın en yetenekli oyuncusu olabilirsiniz ama çok çalışmazsanız bir hiçsiniz. Başarılı oyunculara baktığınızda yeteneklerinin yanı sıra çok çalışmalarıyla da ön plana çıkarlar. Çok çalışmazsanız aldığınız eğitime rağmen sıradan bir insan olursunuz. Herkes bir çalışıyorsa siz iki üç çalışacaksınız. Eksik yönlerinizi gidermek için çaba sarf edin. Gerekirse antrenman sonrası da çalışıp o açığı kapatın. İşte o zaman kardeşlerinizle fitilini ateşlediğimiz, kendi tarlasından gelen futbolcularla Türk futboluna damga vuran ve bunu yıllarca sürdürebilecek Trabzonspor’u vücuda getirebiliriz. Yönetim olarak asla taviz vermeyeceğimiz bizim Trabzon felsefemiz ana hatlarıyla bu. Veliler olarak sizden beklentimiz bize inanmanız ve destek vermenizdir. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde yeni Yusufları ve Abdülkadirleri Türk ve dünya futboluna armağan etmek istiyoruz. İnşallah Allah bize önümüzdeki yıllarda bu tip bir organizasyonu yaparken yanımızda A takımda takımdan oynayan 15-20 altyapıdan çıkan oyuncunun bulunmasını nasip eder” diyerek sözlerini tamamladı.

Organizasyon oyunculara genç üye kartlarının teslim edilmesiyle son buldu.