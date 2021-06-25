Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler: Deşifre edilirse 70 yıllık gizem çözülür

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad, dünyanın 11 Eylül terör saldırıları hakkındaki gerçeği bilmesi gerektiğini ve İran'ın nükleer silah peşinde koşmasına gerek olmadığını söyledi.

Rus medyasında açıklamalarda bulunan İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dünyanın 11 Eylül terör saldırıları hakkındaki gerçeği bilmesi gerektiğini ve İran'ın nükleer silah peşinde koşmasına gerek olmadığını, çünkü nükleer silahların süper güçleri bile çöküşten koruyamadıklarını söyledi.

Ahmedinejad açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"11 Eylül 2001 olaylarının deşifre edilmesi, son 70 yılda küresel güvenlik alanındaki tüm siyasi olay ve süreçleri anlamanın anahtarı olacak ve bu hepimiz için daha iyi bir dünyanın yolunu açacak. Terör saldırısı gerçekleştiğinde, olayın tüm koşullarını tespit etmek ve suçluyu bulmak için konsolide bir soruşturma grubu oluşturulması gerektiğini, Birleşmiş Milletler'de duyurdum. Amerikalıların kendilerinin de bu olayı araştırdıklarını, mahkemeye verdiklerini söyledim. Her şeye kendileri karar veriyor ve bu temelde başka ülkelerde savaşlara giriyorlar. Kimsenin neler olduğu hakkında yorum yapmasına izin vermiyorlar.'

ABD'nin bu 'araştırma' çağrılarına çok kızdı

ABD'nin bu 'araştırma' çağrılarına çok kızdığını belirten Ahmedinejad, 'Tek söylediğim, tüm savunma bariyerlerini aşıp Amerikan ulusunun kalbindeki iki kuleyi yok eden bu saldırıları, kimin gerçekleştirdiğinin ve saldırganların ABD istihbaratı ve Amerikan güvenlik servisleriyle hangi bağlantıları kopararak bunu gerçekleştirebildiğinin uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç duyduğuydu.' dedi.

Ahmedinejad'a göre, 11 Eylül'ün ardından ABD'nin Afganistan ve Irak'ı işgalleri, dünyadaki ve Orta Doğu'daki durumu Washington'un lehine değiştirme ve 'derin ekonomik ve sosyal sorunları' gizleme girişimiydi. Ahmedinejad, her iki savaşın da can almaya devam ettiğini ve insanları ülkelerinden kaçmaya zorladığını, devletlerin altyapılarının çöktüğü ve geleceklerinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Ahmedinejad ayrıca, zamanın hiçbir savaşın başarılı olmadığını gösterdiğini belirtti.

"Nükleer çalışmalar gereksiz"

İran'ın nükleer silah peşinde koşmama taahhüdü ve Biden yönetiminin 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşmasına dönme yönündeki son girişimleri hakkında yorum yapan Ahmedinejad, Biden'ın selefi Tump'ın politikalarında önemli değişiklik yapmadığını, çünkü ABD dış politikasının, karar alma sürecinin sadece küçük bir parçası olan başkanlar tarafından kontrol edilmediğini söyledi.

Ahmedinejad, nükleer silahlar konusunda ise, şöyle konuştu:

Bugün nükleer silahların pratik bir uygulaması yok, bu yüzden onların geliştirilmesi yönündeki tüm maliyetler gereksiz. İlke olarak silah üretimini ve birikimini insanlık dışı bir eylem olarak görüyorum ve buna kategorik olarak karşıyım. Dünya güçleri hegemonyayı reddediyorsa ve anlaşmazlık ve savaş aramıyorsa neden silahlanma yarışına başlasın? Neden ulusların zenginliği refah için değil de sadece cinayet amaçlı silahların üretimine harcansın?

2005 yılında BM'de Sayın Putin ile yaptığım ilk görüşmede, ona nükleer silahların Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engelleyip engelleyemeyeceğini sordum. Bu silahlar oldukça gelişmişti, evet, ancak SSCB'nin çöküşünü durdurmadılar. Çünkü silahlar prensipte insan ilişkilerini geliştiremez. Bugün Amerika'nın başını çektiği kapitalist dünya düzeni düşüşte. Amerikan atom bombaları ABD küresel hegemonyasının çöküşünü durdurabilir mi? Dünyada 'evet' diyecek tek bir bilge kişi olduğunu düşünmüyorum. '

İran'da Tahran belediye başkanlığı ve Erdebil eyalet valiliği görevlerinin ardından, 2005-2013 yılları arasında İran cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mahmud Ahmedinejad, hem 2017 hem de 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya çalıştı, ancak İran Muhafızları Konseyi, bunu her defasında engelledi.